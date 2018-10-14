MHP’den Akşener’e sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Yalçın, "İP’in Müdiresi suçunu bastırarak baskın çıkacağını, güneşi balçıkla sıvayacağını, kirli ilişkilerinin hasıraltı edileceğini sanıyorsa aldanıyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan Yalçın, “İP'in bahtsız Müdiresi MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacakmış. Sevsinler onun suç duyurusunu! Aman ne iyi olur. Böylece pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir. 15 Temmuz'a yaklaşırken sözde Yurtta Sulh Konseyinin adını bir slogan gibi kullanıp Atatürk'ün veciz sözünü istismar ederek kamuoyuna işaret veren, sonra da ‘Ben başbakan olacağım.’ diyen Müdiredeki densizliğe, pervasızlığa bakın hele! Azılı FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından Türkiye düşmanı kanlı örgütün Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen, hatta bu konuda adı geçen hainle tweetleşen sanki kendisi değil de Venüs'ten gelmiş bir yaratık” ifadelerini kullandı.

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“EL Mİ YAMAN BEY Mİ YAMAN!”

Mesajlarında eleştirilerini sürdüren Yalçın, “2016 da Isparta S. Demirel Üniversitesine yönelik operasyonlar sırasında; Bilgi İşlem Merkezinin bilgisayarlarında, MHP'ye yönelik komplo kasetlerinin ham görüntüleriyle birlikte FETÖ elebaşının kendisi hakkında ‘Onu koruyun!’ talimatı çıkan, sanki müdire değil de bir başkası! İP'in Müdiresi suçunu bastırarak baskın çıkacağını, güneşi balçıkla sıvayacağını, kirli ilişkilerinin hasıraltı edileceğini sanıyorsa aldanıyor. Sayın Genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra konu yargıya intikal ettiğinde Müdirenin bütün marifetleri birer birer mahkeme önüne gelecek. Bakalım göreceğiz, o zaman el mi yaman bey mi yaman!” ifadelerini kullandı.

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İşte Yalçın’ın o tweetleri: