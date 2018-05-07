MHP’den Başkan Tuna’ya sel eleştirisi

Ankara Mamak’ta yaşanan sel felaketi için, “500 yılda bir olabilecek felaket. Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya MHP’den tepki geldi. 12 dakika süren sağanak sonrası caddeyi basan sel nedeniyle 6 kişi yaralanmış, 30 işyeri ve 168 araçta da hasar meydana gelmişti.

MHP Ankara milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal Başkan Tuna'ya, “Doğal alanların önüne altyapı düzenlemesi yapmadan binaları dikersen Ankara'da sel haberleri okyanusların habercisi olur” eleştirisi yaptı. Öte yandan Ankara Valiliği sel felaketinde zarar gören konut ve iş yerlerine ödemeleri yapmaya başladı. 10 konut ile 61 işyeri sahibine 605 bin 250 TL, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 TL yardım yapılmasına karar verildi. Valilik, “Yardımlar Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde yapılmaktadır” diye duyuru yaptı.