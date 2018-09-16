MHP’den Sağlık Bakanlığı’na sert sözler

Sağlık Bakanlığı’nın MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerine yönelik açıklamasına partiden çok sert bir bildiri ile karşılık geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada hem bakanlık hem de Cumhur İttifakı için ağır ifadeler kullanıldı.

Semih Yalçın yaşananlarla ilgili olarak, “MHP'nin kimseye diyet borcu mecburiyeti yoktur. Türkiye'nin uğraşacak bunca meselesi varken MHP'nin hassasiyetleri üzerinden kriz ve anlaşmazlık üretmeye çabalamak, ayağına kurşun sıkmaktır” dedi. İşte MHP'li Yalçın'ın sert ifadeler içeren o açıklaması:

BİZ FEDAKARLIK GÖSTERİYORUZ: “Milletimizin birlik ve bütünlüğü Türkiye'nin bekası uğruna MHP'nin gösterdiği diğerkâmlık ve fedakârlığın yeterince takdir edilmediği ve aynı rikkat ve özenin bazı çevrelerce sergilenmediği üzülerek görülmektedir. MHP; kendi siyasi geleceğine, çıkar ve beklentilerine değil, insana ve milletine odaklanmıştır. MHP, milletimizin dertlerini dert edinmiş; konum, makam, rütbe, sınıf ayırt etmeksizin; mahkûm, mevkuf, zanlı, serbest demeksizin halkımızın bütün fertlerinin sorunlarına eğilmeyi görev bilmiştir.

DAMDAN DÜŞENİNİN HALİNİ…: ‘Damdan düşenin hâlinden damdan düşen anlar' misali, mensuplarının önemli bir kısmı yıllarca damlara tıkıldığı için damda yatanların hâlini iyi bilen MHP; Türk toplumunun bir parçası olan kader mahkûmlarıyla da bu yüzden içtenlikle ilgilenmiştir. Bu hususta bir yasa teklifi hazırlanmakta oluşu da MHP'nin bahse konu ilkeleri ve hassasiyetleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

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ACUL-ACEMİ ÜSLUP: Genel Başkanımızın son olarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki çok sayıda gözaltı sonrasında, ‘Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığınca bugüne kadar incelenerek pekâlâ sonuca ulaştırılabilirdi' diye konuşmuştur. Bunu çok sayıda tutuklama takip etmiş, arkasından da Sağlık Bakanlığının Sayın Genel Başkanımızın beyanlarına yönelik acul ve acemi bir üslupla hazırlanmış cevabı gelmiştir.

SORUNLU-SEVİYESİZ ÜSLUP: Bakanlık açıklamasında, mesele mecrasından saptırılarak isim verilmeden Sayın Bahçeli eleştirilmekte ve değerlendirmelerinin de ‘gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığı' öne sürülmüştür. Sayın Bahçeli'nin bahse konu açıklamasına durup düşünmeden, iyice araştırılmadan Sağlık Bakanlığınca alelacele verilen bu cevaptaki sorunlu ve seviyesiz üslup; fevkalade rahatsız edici bulunmuştur. MHP olarak aşağıdaki soruları sorma ihtiyacı duyuyoruz.

NEDEN GÖRMEZDEN GELİNİYOR?: Sayın Genel Başkanımızın hemen her konuda olduğu gibi adaletin tecellisine, mahkûmiyetlerin zulme, hoyratlığa, kasti eziyete ve mağduriyete dönüşmemesine yönelik çabaları neden başından beri görmezden gelinmektedir? Durumdan vazife çıkaranlarla fırsatı değerlendirenler bir araya gelmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yerleşme sürecinin yarattığı boşluktan bilistifade yetki ve nüfuz istismarıyla güç gösterisi yapanlar mı bulunmaktadır?

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BUNCA SORUN VARKEN…: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhur İttifakı konusunda gösterdiği fevkalade hassasiyete ve yerel seçimlerde de ittifak ruhuyla hareket edilebileceğine dair beyanlarına rağmen, bundan rahatsız olan bazı çevreler birtakım dolaplar döndürme hevesine mi kapılmışlardır? Türkiye'nin bunca derdi varken, Alaattin Çakıcı konusunun hayat memat ve prestij meselesi, kavga vasıtası hâline getirilmesi ne anlama gelmektedir?

PARTİMİZE DÖNÜK İNCE MESAJ MI?: MHP'nin millet vicdanından beslenen siyasi müessiriyeti ve özgül ağırlığı kimleri neden rahatsız etmiştir ve etmektedir? Bir maksada mebni olduğunu düşündüren bu tutum ve vaziyet, partimize dönük ince bir mesaj mı taşımaktadır?

DİYET BORCUMUZ YOKTUR: Alaattin Çakıcı konusuna gösterilen özenin, FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda da izhar edilmesini beklemek hakkımızdır. Biz, olanca hüsnüniyetimiz ve samimiyetimizle bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. MHP'nin kimseye diyet borcu mecburiyeti yoktur.

AYAĞINA KURSUN SIKMAKTIR: Cumhur İttifakı bir koalisyon değildir ve millî mutabakat ruhuna dayalı bir demokratik protokoldür. Bu protokolün ruhunu zedeleyenler, ona gereken içtenliği göstermeyenler bilmelidir ki MHP; fedakârlığının ve hoşgörüsünün istismar edilmesine izin vermeyecektir. Türkiye'nin uğraşacak bunca meselesi varken MHP'nin hassasiyetleri üzerinden kriz ve anlaşmazlık üretmeye çabalamak, ayağına kurşun sıkmaktır.”