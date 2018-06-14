MHP’li adaydan AKP’li vekillere sert sözler

MHP'nin Ordu'da 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Cemal Enginyurt dikkat çeken ifadeler kullandı.

MHP’li Enginyurt, AKP’li vekillere sert sözlerle yüklendi ve “Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz” ifadelerini kullandı.

MHP’nin dün Ordu Fatsa’da düzenlediği iftar programında konuşan Enginyurt, AKP ‘li vekillere sert sözlerle yüklendi. AKP ‘li vekiller için, “Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz” diye belirten Enginyurt, AKP ‘lilerin, vekilin kim olduğuna bakmadan Erdoğan’a oy verdiğini ifade etti.

Enginyurt, AKP ‘li vekiller için, “Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bizi de gönderin’ diyor” diye belirtti.

İşte o ifadeler:

“Ne yaptınız, vekilin kim olduğuna bakmadan gittiniz Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz. Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz, muhtar. Siz Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğiniz için bunlar seçildi. Şimdi tutuştular. Yav diyorlar, ‘oyları aman ayırmayın…’ Niye? ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te güçlü olması lazım…”

‘Oğlum 300 vekil bizde. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkamadınız, şimdi nasıl sahip çıkacaksınız? Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bizi de gönderin’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan muhtemelen beni dinleyince der ki, şunların 6'sı geleceğine, bir Cemal Enginyurt gelse yeter der. Yani 75 yaşındaki Şener amca mı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak, yolda yürüyemiyor ya?”

“Töreye karşı geldi” diyerek Somuncuoğlu’nun korumalarını yumruklamıştı

Enginyurt, 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ‘ye rağmen aday MHP ‘li Mehmet Somuncuoğlu’nun arabasının önünü keserek, “töreye karşı geldi” diyerek korumalarını yumruklamış, vekillikten sonra da cezaevine girmişti.