MHP’li başkandan ‘Megri’ çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Orçun Peker, AKP-MHP ittifakına ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.
MHP’Lİ YÖNETİCİ BAYRAK ŞİİRİ GÖNDERMESİ YAPTI
MHP İstanbul İl Başkan Yardımıcısı Peker sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP Adana İl Kongresi'nde “Bayrak” adlı Arif Nihat Asya şiirini okumasına gönderme yaptı.
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Diyarbakır’da İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver ile şarkı söylemesini hatırlatan MHP'li yönetici, sosyal medyada, “Cumhurbaşkanı sn. Recep Tayyip Erdoğan AKP Adana İl kongresinde ARİF NİHAT ASYA’nın bayrak şiirini okudu.. Dün megri megri diyenlerin aklını başına getiren liderdir #DevletBahçeli” mesajını paylaştı.