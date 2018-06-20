MHP’li milletvekili adayından skandal açıklama!

Seçim takviminde son 4 güne girilirken milletvekili adaylarının şaşkına çeviren açıklamaları tam gaz devam ediyor. Yalova'da seçmenine 'ezik insanlar' diyen AKP'li milletvekili adayından sonra bugün de MHP'den bir milletvekili adayının 'Atatürkçüymüşüm' diyerek dalga geçip gülmesi sosyal medyada tepki çekti.

MHP Bolu Milletvekili adayı Adem Evcil, seçmenlerine yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili karalama kampanyası başlatıldığını öne sürerken ‘şimdi bir çok kentte kara propaganda yapmaya başladılar. Öyle bir kara propaganda yapıyorlar ki bazen böyle duyduklarım karşısında şok oluyorum. Çocukluğum Kuran kurslarında geçti. Bolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bütün öğrenim hayatımı Bolu’da tamamladım. Adam diyor ki Adem Başkan koyu solcuymuş, Atatürkçüymüş bunu söylüyor. Bunu söyleyen kim bunlar” diyerek gülmesi sosyal medyada tepki çekti.