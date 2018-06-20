MHP’li milletvekili adayından skandal açıklama!

MHP Bolu Milletvekili adayı Adem Evcil, seçmenlerine yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili karalama kampanyası başlatıldığını öne sürerken ‘şimdi bir çok kentte kara propaganda yapmaya başladılar. Öyle bir kara propaganda yapıyorlar ki bazen böyle duyduklarım karşısında şok oluyorum. Çocukluğum Kuran kurslarında geçti. Bolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bütün öğrenim hayatımı Bolu’da tamamladım. Adam diyor ki Adem Başkan koyu solcuymuş, Atatürkçüymüş bunu söylüyor. Bunu söyleyen kim bunlar” diyerek gülmesi sosyal medyada tepki çekti.