MHP’li vekil sarayın önünde çadır kuracak

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık fiyatını açıklamamasına tepki göstererek halkı mitinge davet eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gerekirse Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde çadır kuracağını da açıkladı. Enginyurt, “AKP’li Ordu Milletvekilleri bizimle dalga geçiyor. Cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım ve sesimizi duyuralım. Gerekirse gidip sarayın önünde çadır da kuracağım’’ dedi.

Enginyurt, fındık üreticisinin hakkına sahip çıkmanın muhalefet yapmak olmadığını belirterek, “8 milyon üretici perişan, fındık üreticisi kan ağlıyor. AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız “Çarşamba olmadı cuma açıklanıyor olmadı pazartesi” diyerek adeta bizimle dalga geçerken, AKP’li diğer iki Ordu milletvekili zaten adeta yok hükmündeler. Milletin düğününde de cenazesinde de yoklar. Biz bunu söyledik diye suçlu mu oluyoruz?” dedi. Enginyurt CHP'yi de sokağa çıkmadıkları gerekçesiyle eleştirirken, “İş işten geçmeden fındık üreticisinin hakkını savunmak zorundayız” diye konuştu.

BAHÇELİ DESTEK VERDİ

Enginyurt, cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı basın açıklaması öncesinde sosyal medyadaki sayfasından canlı yayın da yaptı. “Ben seçim öncesi demiştim. Fındığın durumundan cumhurbaşkanımızın haberi yok. Cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım ve sesimizi sayın cumhurbaşkanına duyuralım. Cumhurbaşkanımızın haberi olması için mücadele edeceğim. Gerekirse sarayın önüne çadır kurarım” dedi.

Enginyurt bu konuda MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüştü ve ”Sayın Genel Başkanımıza fındık üreticisinin derdini ve TMO’nun taban fiyat açıklamamasının milleti sıkıntıya soktuğunu anlattık. Cumartesi günü yapacağımız basın açıklamasının müsaadesini aldık. Ordu Cumhuriyet meydanında toplanacak insanımıza ve fındık üreticisine selamlarını söyledi. Var olasın liderim…” dedi.