MHP’li vekil silahlarla uğurlandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, seçim bölgesi Harran’da yaptığı ziyaretlerden dönerken silahlarla uğurlandı.

ADANA/SÖZCÜ

Önceki gün Şanlıurfa'da AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve bir çok ünlü davetlinin

katılıp sanatçı İzzet Yıldızhan'ın konser verdiği aşiret düğününde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş edenlerin görüntülerini basına yansımış ve büyük tepki çekmişti. Bu oylayın hemen ardından silahların patladığı adres yine Şanlıurfa oldu.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran'daki ziyaretleri sonrasında ilçeden ayrılırken kalabalıktan bazı kişiler tabancalarla havaya onlarca kez ateş açtı. Açılan ateş sırasında bazı çocukların korktukları bazılarının da yerdeki boş kovanları topladıkları görülürken, MHP Milletvekilinin ise olaya müdahale etmeyip, başıyla havaya ateş açanları selamlaması dikkat çekti.