MHP’li vekilden AKP’nin ağır toplarına tepki: Yedirmeyiz

AKP Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın belediye başkanlığından istifasının istediği iddiaları, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un tepkisine neden oldu. Yılmaz, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u hedef alan tweetler paylaşmış, bu nedenle istifasının istendiği öne sürülmüştü.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Yılmaz'ın görevden alındığı iddialarıyla ilgili, “Numan, Mustafa, Şenel, adınız ne olursa olsun. biz buradayız ve size bu şehri yedirmeyiz” dedi.

“YOLDAŞINI YOLDA BIRAKANLAR BEDEL ÖDEMİŞTİR”

Enginyurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat ve Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ı hedef alarak şu ifadelere yer verdi:

“Ne oluyor bilmiyorum, Lakin bildiğim tek şey var. Aman bizi Kral öldü yaşasın yeni kral diyen dalkavuklarla karıştırmayın. Bizim gözümüzde bazı adamlar yok hükmündedir ve hep öyle kalacak. Yoldaşını yolda bulduklarına değişenler hep bedel ödemiştir. Yaşasın Milliyetçi Hareket.

“NUMAN, MUSTAFA, ŞENEL… ŞEHRİ SİZE YEDİRMEYİZ”

Ordu siyasetini biz yönlendireceğiz diye sevinç çığlıkları atanlar; Biz bu şehrin sokakların da onurumuzla mücadele ederek büyüdük. Dağdan gelerek, bağdakileri kovmanıza müsaade etmeyiz. Numan, Mustafa, Şenel, adınız ne olursa olsun. Biz buradayız ve size bu şehri yedirmeyiz”

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın önceki gün AKP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı ileri sürüldü. Yılmaz AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş hakkında sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

“Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi… ‘Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. ‘Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri… Demek ki, Ne oldum değil, ne olacağım demeli!”