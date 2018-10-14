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MHP’li vekilden Brunson çıkışı: iPhone’umu geri verin

Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Apple boykotu çağrısına uyarak, iPhone'unu satıp yerine Samsung marka telefon alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" dedi.

android-time 23:23 14 Ekim 2018
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MHP’li vekilden Brunson çıkışı: iPhone’umu geri verin
Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Apple boykotu çağrısına uyarak, iPhone'unu satıp yerine Samsung marka telefon alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" dedi.

ABD’yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

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Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Brunson yüzünden, Amerika’yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika’yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre” ifadesini kullandı.

MHP ORDU MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT (SAĞDA), GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR GAZTECİNİN İŞ BANKASI SORUSUNA "İŞ BANKASINDA HİSSEN Mİ VAR LAN" DİYE CEVAP VERMİŞTİ. FOTO:DHA

MHP ORDU MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT (SAĞDA), GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR GAZETECİNİN İŞ BANKASI SORUSUNA “İŞ BANKASINDA HİSSEN Mİ VAR LAN” DİYE CEVAP VERMİŞTİ. FOTO:DHA

Gazetecinin ‘İş Bankası' sorusuna ‘lan'lı yanıt vermişti

MHP’li Cemal Enginyurt, son olarak TBMM’de bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, “İş Bankası’nda hissen mi var lan” diye cevap vermişti.

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Son güncelleme: android-time 23:5414.10.2018
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