MHP’li vekilden fındık isyanı: Yok öyle yağma!

Karadeniz Bölgesinde fındık toplama işlemi bitti, satışlar da başladı. Ancak, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden hala fiyat açıklanmadı. Üreticinin yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da bu duruma tepki gösterdi ve Ordu ile Giresunlu üreticileri mitinge çağırdı. Enginyurt, ''Cumhur ittifakı falan diyenler, şimdi zamanı değil diyenler. Yok, öyle yağma, şimdi meydan zamanı. Millet perişan mı olsun isteniyor? AK Parti vekilleri ses verin” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 15 Ağustos'tan önce fındık fiyatının açıklayacağını belirttiğini hatırlatan Enginyurt, 31 Ağustos'ta “Fındık fiyatları Cuma akşamına kadar açıklanacak dediniz, Cumartesi yapacağımız mitingi nezaketen iptal ettik. Sabrımız taşıyor, Hükümet siz olsanız da, sokaklar bizim. Halep uzaksa, Ferrero şurada. Ses ver Hükümet” diyerek tepkisini gösterdi. CUMHUR İTTİFAKI FALAN DİYENLER… Enginyurt sosyal medyadan da miting çağrısı yaptı ve “Fındık işi Ferrero'ya teslim edildi gibi. Ordu ve Giresun halkı hazır olun. Fındık mitingi için meydana inme zamanı geldi. Cumhur ittifakı falan diyenler, şimdi zamanı değil diyenler. Şimdi tam zamanı. Her şeye zam yapıldı, fındık Ferrero'ya bırakıldı. Yok, öyle yağma, şimdi meydan zamanı. Fındık fiyatları bugün açıklanmazsa, Cumartesi günü Altınordu Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapacağım. Ordu ve Giresun halkına açık davetimdir. Bütün halkımızı Cumhuriyet meydanına bekliyorum. Fındık, Ferrero'ya teslim edilemez. Bütün Milletvekilleri sizi de bekliyorum” dedi.