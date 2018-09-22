Son dakika… MHP’nin af önerisi belli oldu: 5 yıl indirim

MHP'nin ittifak ortağı AKP'den destek vermesini istediği 'af teklifi' belli oldu. Raporu MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız açıkladı. Düzenleme yasalaşırsa aftan 163 bin hükümlü faydalanacak. MHP'nin önerisinde 5 yıl hapis cezası indirimi öngörülüyor. Buna göre; 24 yıl hapis cezası alan ve en az 16 yıl cezaevinde kalması gereken bir cinayet hükümlüsü, 11 yılını doldurduysa derhal serbest bırakılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tarafından açıklanan ‘af teklif raporu’nda “19 Mayıs 2018’e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim uygulansın” denildi. MHP’nin teklifinde devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçlarının kapsam dışında tutulması istendi. Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışında tutuldu. Düzenleme yasalaşırsa bundan 162 bin 989 hükümlü faydalanacak. CİNAYET ÖRNEĞİ İLE ANLATTI Fethi Yıldız’ın verdiği örneğe göre; Cinayet suçundan 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü mevcut yasalara göre; bu cezanın 3’te 2’sini (16 yıl) cezaevinde geçiriyordu.

MHP’nin teklifine göre bu cezadan 5 yıl daha düşürülecek. Yani cinayetten 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 11 yıl hapis yatacak. 11 yılını dolduran hükümlüler de serbest bırakılacak.

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