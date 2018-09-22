Son dakika… MHP’nin af önerisi belli oldu: 5 yıl indirim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tarafından açıklanan ‘af teklif raporu’nda “19 Mayıs 2018’e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim uygulansın” denildi.
MHP’nin teklifinde devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçlarının kapsam dışında tutulması istendi.
Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışında tutuldu. Düzenleme yasalaşırsa bundan 162 bin 989 hükümlü faydalanacak.
Fethi Yıldız’ın verdiği örneğe göre; Cinayet suçundan 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü mevcut yasalara göre; bu cezanın 3’te 2’sini (16 yıl) cezaevinde geçiriyordu.
MHP’nin teklifine göre bu cezadan 5 yıl daha düşürülecek. Yani cinayetten 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 11 yıl hapis yatacak. 11 yılını dolduran hükümlüler de serbest bırakılacak.
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