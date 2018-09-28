MHP’nin af önerisini hukukçular yorumladı

MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunalan af yasası teklifini ceza avukatları değerlendirdi. Avukat Murat Emergen "Cezalarda indirim teklifi, toplumun ve özellikle suçun mağdurunun adalet duygusunu zedelememelidir" derken Avukat Hazal Karaoğlan ise "Bu düzenleme ile binlerce uyuşturucu satıcısı serbest kalmış olacak. Dolayısıyla Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini düşünüyorum. Uyuşturucu suçları af kapsamı dışında bırakılmalıdır." yorumunda bulundu.

MHP’nin af önerisini Sözcü’ye değerlendiren Avukat Hazal Karaoğlan bunu ‘özel af' olarak gördüğünü ifade ederek şunları söyledi “Belli suçları kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Öncelikle affa neden ihtiyaç duyulduğunun topluma iyice anlatılması gerekir. Af siyasi açıdan bir oy devşirme aracı olarak görülmemelidir. Af kapsamına giren suçların belirlenmesinde meşru bir ölçüt kullanmak gerekir. Aksi takdirde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptali sözkonusu olabilir. Özel affa uğramış cezalar tekerrüre esas alınabilir.”

Avukat Karaoğlan MHP'nin af tasarısı kapsamında uyuşturucu ile ilgili suçların da yararlanacağını belirterek, “Bu düzenleme ile binlerce uyuşturucu satıcısı serbest kalmış olacak. Dolayısıyla Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini düşünüyorum. Uyuşturucu suçları af kapsamı dışında bırakılmalıdır.” diye konuştu.

AVUKAT EMERGEN: AF YASASI TEKLİFİ DEĞİL…

Avukat Murat Emergen ise MHP'nin meclise sunduğu teklifin bir af yasası teklifi değil , şartlı salıverilme ile ceza indirimi sağlayan bir teklif olduğunu söyledi. Avukat Emergen “Toplumda ceza indirimi af olarak düşünülmektedir. Bu teklif yasalaşırsa, yasada belirtilen istisna dışındaki bütün suçlardan 5 yıl indirim yapılarak, cezaevinde süresini bu indirim ile tamamlamış bütün mahkumların serbest kalması sağlanacaktır. Cezalarda indirim teklifi 19 Mayıs 2018 (bu tarih dahil ) öncesi işlenen suçları kapsamaktadır. Devlete karşı işlenen suçlar, işkence suçu, kasten öldürme, aile fertlerine kötü muamele, terörle mücadele kapsamındaki suçlar, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki Türkiye Cumhuriyetine karşı silahlı isyan, orman kanuna muhalefet, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasaklanan bilgilerin siyasal ve casusluk maksadıyla açıklanması ve benzeri toplumu derinden sarsan suçlar İndirim yapılamayacak suçlar olarak Teklifin 3. Maddesinde uzunca açıkça izah edilmiştir.” diye konuştu.

“CEZALARDA İNDİRİM TEKLİFİ MAĞDURUN ADALET DUYGUSUNU ZEDELEMEMELİDİR”

Avukat Murat Emergen teklifte indirime konu olmayan suçların belirlenmesinde hangi ilkenin ve nasıl bir ölçünün belirlendiğinin tartışmalı olduğunu söyleyerek; “Bu hususun izah edilmesi gerekir. Ve cezalarda indirim teklifi, toplumun ve özellikle suçun mağdurun adalet duygusunu zedelememelidir. Teklif yasalaşırsa ,indirim kapsamına girenler , soruşturma aşamasında savcının talebiyle Sulh Ceza Hakimince , kovuşturmada ise yargılamayı devam ettiren mahkemece , kesinleşmiş mahkumiyetlerde ise kararı veren mahkemece derhal yerine getirilecektir.'' diye konuştu.