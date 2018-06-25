MHP’nin Konya’daki ilk kadın vekilinden, idam çıkışı

MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili Esin Kara, cinsel istismar suçlarına idam cezası getirilmesini istedi. Kara, "Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz" dedi.

MHP 24 Haziran’da yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Konya’da aldığı 203 bin 294 oy ile 1 olan milletvekili sayısını 2’ye çıkardı. Bu sonuçla birlikte, ikinci sıradan milletvekilliğine seçilen evli ve 1 çocuk annesi mali müşavir Esin Kara (42) MHP’nin Konya’daki ilk kadın milletvekili seçildi.

“ÇOCUKLUKTAN BERİ İDEALİMDİ”

MHP’nin Konya’da ilk kadın milletvekili olma şansını yakalan Esin Kara, ülkücü bir aileden yetiştiğini ve çocukluğundan itibaren milletvekili olmak istediğini söyledi. Kara, ”İlkokul öğretmenin bana ne olmayı düşündüğümü sorduğunda ben, ‘Milletvekili olacağım’ diyordum. Dün ilkokul öğretmenim beni arayıp tebrik etti. Çocukluğumdan beri olan bir idealimdi. Devlet Bey’in karşısına yeminli mali müşavir olup, hukuk fakültesini bitirip 3 diploma sahibi olarak çıkmak istiyordum. Seçimler erkene alınınca yeminli mali müşavir sınavlarına giremeden aday oldum” dedi.

“SAYININ 89’A ÇIKMASI KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ”

Kadınların Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu anlatan Kara, dün 89 kadının milletvekili seçilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı verildiğinde, kadınları 1 milletvekilinin temsil ettiğini ifade eden Kara, bugün ulaşılan 89 rakamının da, kadınlar için önemli olduğunu kaydetti.

“TECAVÜZ SUÇUNA İDAM”

MHP’nin seçim beyannamesindeki af vaadinde, çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve şiddet olaylarının af kapsamı dışında tutulacağını hatırlatan Kara, ”Kadınlara şiddet ve tecavüz suçlarına asla ‘af’ gelmeyecektir. Çünkü MHP olarak aday adaylığı sürecinde bile genel merkezimiz istihbarat çalışması yapıp, aday adayının kadına yönelik en küçük şiddetinin olup olmadığını araştırdı. Aday adaylığım söz konusu olmadan önce Adana’da 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben bir anne olarak gece yarası uyanıp ağladım. Ardından da başta Adana milletvekilimiz olmak üzere yöneticilerimize elektronik postayla ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben bu mesajı pazartesi göndermiştim, salı günü genel başkanımız, meclisteki grup toplantısında çıktı, çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istedi. MHP olarak bizim affedemeyeceğimiz şeyler var. Türk’ün töresinde de bu var. Türk’ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder” diye konuştu. DHA