MHP’nin Niğde ve Aydın’daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Aydın ile Niğde'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin itiraz talebi, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın'dan AKP 4, CHP 3 ve İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarırken; Niğde'de ise AKP 2, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

MHP Aydın İl Başkanlığının 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin sonucuna itiraz talebi, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Alınan bilgiye göre, MHP İl Başkanlığının İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonuçlandı. Değerlendirmeyi yapan seçim kurulu, MHP’nin itirazını reddetti. İLGİLİ HABER 24 Haziran sonrası partilerden itirazlar gelmeye başladı Karara ilişkin açıklamada bulunan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, haklarını Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) arayacaklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreci yakinen takip ettiğine dikkati çeken Pehlivan, “YSK’dan hak ettiğimiz sonucu alacağımıza ve Aydın’dan Ankara’ya bir milletvekili göndereceğimize inancımız tamdır. Siyasi menfaatlerimizin önünde Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatleri vardır. Bu menfaatleri koruyup kollamak, ülkemizin bekasına zarar vermeden geçirmek öncelikli görevimizdir. YSK’den çıkacak sonuca saygılıyız ve uymak durumundayız.” dedi. Seçimlerin ardından MHP İl Başkanlığınca il genelinde ilçe seçim kurullarına başvuru yapılarak sonuca itiraz edilmiş ve bu talepleri reddedilmişti. İlçe seçim kurullarının talepleri reddetmesinin ardından İl Seçim Kuruluna itiraz talebinde bulunulmuştu. İLGİLİ HABER AKP'den İzmir 1'inci bölgede geçersiz oylara itiraz Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın’dan AKP 4, CHP 3 ve İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarmıştı. BİR RET DE NİĞDE’DE Öte yandan MHP Niğde İl Başkanlığınca merkez ilçe, Bor, Ulukışla ve Altunhisar’daki milletvekili seçim sonuçlarına yapılan itiraz da İl Seçim Kurulunca reddedildi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin tamamlanmasının ardından, MHP İl Başkanlığı, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına yaptığı itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İLGİLİ HABER Düzce'de AKP itiraz etti, geçersiz oylar yeniden sayılıyor Dilekçede, Niğde merkez ile Bor, Altunhisar ve Ulukışla ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayılması talep edildi. Dilekçeyi değerlendirmeye alan kurul, itirazı reddetti. Milletvekili seçimlerinde Niğde’de AKP 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. AA