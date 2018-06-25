MHP’nin oy oranı: Seçimde MHP kaç oy aldı? MHP hangi illerde milletvekili çıkardı?

24 Haziran seçimlerinde AKP ile Cumhur İttifak'ında yer alan MHP'nin oy oranı belli oldu. Peki MHP'nin oy oranı nedir? MHP kaç milletvekili çıkardı? İşte, Genel seçimde Mhp'nin milletvekili dağılımı...

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde “Cumhur İttifakı” altında AKP ile birlikte giren MHP’nin açılan sandıklara göre oy oranı belli oldu gibi. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde MHP kaç oy aldı? MHP'nin oy oranı ne? soruları gayriresmi olarak yanıtını buldu. İşte Milliyetçi Hareket Partisi oy oranı ve aldığı milletvekili rakamı…

MHP OY ORANI YÜZDE KAÇ?

MHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandıkların yüzde 98’ine göre toplam oyların yüzde 11,16’sını alarak 49 milletvekili kazandı. 1 Kasım’da 40 milletvekiline sahip olan ama partiden istifalarla 26. Dönemin sonunda Meclis’te 35 sandalyeyle temsil edilen MHP’nin milletvekili sayısı yapılan seçimlerin ardından 49’a yükseldi. 5 kadın, MHP listelerinden milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

MHP’NİN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI İLLER

MHP, milletvekili sayılarını Ankara’da 4’ten 5’e, Gaziantep’te 1’den 2’ye, Hatay’da 1’den 2’ye, Kayseri’de 1’den 2’ye, Konya’da 1’den 2’ye yükseltirken, 1 Kasım’da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray’da ise birer milletvekili kazandı.

Partinin Adana’da milletvekili sayısı 3’ten 2’ye, Antalya’da 2’den 1’e, Mersin’de 2’den 1’e, Osmaniye’de 2’den 1’e düştü.

MHP, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun’da milletvekili sayısını korurken, şu illerde milletvekili çıkaramadı:

“Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Balıkesir, Denizli, Isparta, Muğla.”

MHP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

ADANA

Ayşe Sibel Ersoy

Muharrem Varlı

AFYONKARAHİSAR

Mehmet Taytak

AKSARAY

Ramazan Kaşlı

ANKARA

Nevin Taşlıçay

Sadir Durmaz

Mevlüt Karakaya

Erkan Haberal

ANTALYA

Abdurrahman Başkan

AYDIN

Deniz Depboylu

BURSA

İsmet Büyükataman

Mustafa Hidayet Vahapoğlu

DÜZCE

Ümit Yılmaz

ERZURUM

Kamil Aydın

ESKİŞEHİR

Metin Nurullah Sazak

GAZİANTEP

Ali Muhittin Taşdoğan

Sermet Atay

HATAY

İbrahim Gül

Lütfi Kaşıkçı

IĞDIR

Yaşar Karadağ

İSTANBUL

Celal Adan

Faruk Aksu

İzzet Ulvi Yönter

Arzu Erdem

Cemal Çetin

Feti Yıldız

İZMİR

Tamer Osmanağaoğlu

Hasan Kalyoncu

KAHRAMANMARAŞ

Sefer Aycan

KAYSERİ

Mustafa Baki Ersoy

İsmail Özdemir

KIRIKKALE

Halil Öztürk

KOCAELİ

Saffet Sancaklı

KONYA

Esin Kara

Mustafa Kalaycı

KÜTAHYA

Ahmet Erbaş

MALATYA

Mehmet Celal Fendoğlu

MANİSA

Erkan Akçay

MERSİN

Olcay Kılavuz

ORDU

Cemal Enginyurt

OSMANİYE

Devlet Bahçeli

SAKARYA

Levent Bülbül

SAMSUN

Erhan Usta

SİVAS

Ahmet Özyürek

ŞANLIURFA

İbrahim Özyavuz

TOKAT

Yücel Bulut

YOZGAT

İbrahim Ethem Sadef