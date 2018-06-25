MHP’nin oy oranı: Seçimde MHP kaç oy aldı? MHP hangi illerde milletvekili çıkardı?

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde “Cumhur İttifakı” altında AKP ile birlikte giren MHP’nin açılan sandıklara göre oy oranı belli oldu gibi. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde MHP kaç oy aldı? MHP'nin oy oranı ne? soruları gayriresmi olarak yanıtını buldu. İşte Milliyetçi Hareket Partisi oy oranı ve aldığı milletvekili rakamı…
MHP OY ORANI YÜZDE KAÇ?
MHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandıkların yüzde 98’ine göre toplam oyların yüzde 11,16’sını alarak 49 milletvekili kazandı. 1 Kasım’da 40 milletvekiline sahip olan ama partiden istifalarla 26. Dönemin sonunda Meclis’te 35 sandalyeyle temsil edilen MHP’nin milletvekili sayısı yapılan seçimlerin ardından 49’a yükseldi. 5 kadın, MHP listelerinden milletvekili olarak TBMM’ye girdi.
MHP’NİN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI İLLER
MHP, milletvekili sayılarını Ankara’da 4’ten 5’e, Gaziantep’te 1’den 2’ye, Hatay’da 1’den 2’ye, Kayseri’de 1’den 2’ye, Konya’da 1’den 2’ye yükseltirken, 1 Kasım’da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray’da ise birer milletvekili kazandı.
Partinin Adana’da milletvekili sayısı 3’ten 2’ye, Antalya’da 2’den 1’e, Mersin’de 2’den 1’e, Osmaniye’de 2’den 1’e düştü.
MHP, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun’da milletvekili sayısını korurken, şu illerde milletvekili çıkaramadı:
“Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Balıkesir, Denizli, Isparta, Muğla.”
MHP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
ADANA
Ayşe Sibel Ersoy
Muharrem Varlı
AFYONKARAHİSAR
Mehmet Taytak
AKSARAY
Ramazan Kaşlı
ANKARA
Nevin Taşlıçay
Sadir Durmaz
Mevlüt Karakaya
Erkan Haberal
ANTALYA
Abdurrahman Başkan
AYDIN
Deniz Depboylu
BURSA
İsmet Büyükataman
Mustafa Hidayet Vahapoğlu
DÜZCE
Ümit Yılmaz
ERZURUM
Kamil Aydın
ESKİŞEHİR
Metin Nurullah Sazak
GAZİANTEP
Ali Muhittin Taşdoğan
Sermet Atay
HATAY
İbrahim Gül
Lütfi Kaşıkçı
IĞDIR
Yaşar Karadağ
İSTANBUL
Celal Adan
Faruk Aksu
İzzet Ulvi Yönter
Arzu Erdem
Cemal Çetin
Feti Yıldız
İZMİR
Tamer Osmanağaoğlu
Hasan Kalyoncu
KAHRAMANMARAŞ
Sefer Aycan
KAYSERİ
Mustafa Baki Ersoy
İsmail Özdemir
KIRIKKALE
Halil Öztürk
KOCAELİ
Saffet Sancaklı
KONYA
Esin Kara
Mustafa Kalaycı
KÜTAHYA
Ahmet Erbaş
MALATYA
Mehmet Celal Fendoğlu
MANİSA
Erkan Akçay
MERSİN
Olcay Kılavuz
ORDU
Cemal Enginyurt
OSMANİYE
Devlet Bahçeli
SAKARYA
Levent Bülbül
SAMSUN
Erhan Usta
SİVAS
Ahmet Özyürek
ŞANLIURFA
İbrahim Özyavuz
TOKAT
Yücel Bulut
YOZGAT
İbrahim Ethem Sadef