Miami’de üniversite yakınlarında köprü çöktü

ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinde bir üniversitenin yakınlarında bulunan inşaat halindeki köprü çöktü. Köprünün altında çok sayıda ölü ve yaralının olabileceği bildirilirken ünlü iş adamı Ahmet Öztürk'ün Miami'de öğrenim gören oğlu Canberk Öztürk'ün de ölümden kıl payı kurtulduğu öğrenildi.

Türkiye saatiyle 21:20’de ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinde, korkunç bir kaza meydana geldi. Florida Otoyol Güvenliği Sözcüsü, otoyol üzerinden geçerek Florida Uluslararası Üniversitesi’ne ulaşan köprünün, otoyoldan geçen araçların üzerine çökmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Ankaralı ünlü iş adamı Ahmet Öztürk’ün Miami’de öğrenim gören oğlu Canberk Öztürk de olay anında bulunuyordu. Ölümden kıl payı kurtulan Öztürk, otomobili ile olay yerinden geçerken köprünün çökmesine şahit oldu. Öztürk, yaşananları telefonuyla kayıt altına aldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, çöken köprünün altında kaç kişinin olduğu henüz netlik kazanmadı.

Yeni inşa edilen köprünün geçtiğimiz cumartesi günü kullanıma açıldığı, maliyetinin de 14.2 milyon dolar olduğu belirtildi.