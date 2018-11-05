Midesindeki 6,5 gr eroini doktorlar çıkardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1’ çocuk 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve eroin ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün saat 17.30 sıralarında Dinek Kavşağı'nda durumundan şüphe duydukları 07 NMF 65 plakalı otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta arama yapmak isteyen polis, sürücü Orkun K.'den (40) aracın kilitli olan kapılarını açmasını istediği sırada şüpheli torpido gözünden çıkarttığı poşete sarılı bir maddeyi yuttu. Orkun K.'nin uyuşturucu madde yuttuğunu ve hayati tehlike oluşturabileceğini düşünen polis, aracın camını kırarak kapılarını açtı. Daha sonra Polis, Orkun K.'yi araçtan çıkararak hastaneye götürdü. Burada endoskopi yapılan Orkun K.'nin midesinden 2 parça halinde 6,5 gram eroin çıkartıldı. Gözaltına alınan Orkun K., hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.

17 YAŞINDAKİ TACİR DE YAKALANDI

Ekipler aynı çalışma kapsamında durumundan şüphelendikleri yaya olarak ilerleyen 19 yaşındaki Emirhan Ç.'ye yaptıkları üst aramasında 3,6 gram olan esrar ele geçirildi. Emirhan Ç. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatılırken polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Emirhan Ç.'ye uyuşturucuyu sattığı gerekçesiyle ekipler, B.K. (17) hakkında yakalama kararı çıkardı. Dün saat 21.00 sıralarında Hacet Mahallesi Avni Efendi Sokak’ta bir yakınına ait evde yakalanan B.K. hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. İHA