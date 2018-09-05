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Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

İzmir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının midesinden 198 gram uyuşturucu çıktı.

android-time 20:58 5 Eylül 2018
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Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı
İzmir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının midesinden 198 gram uyuşturucu çıktı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanlar Caddesi’nde durumundan şüphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istediği kişinin parktaki bir ağacın altında kıvranmaya başlaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, İran uyruklu Y.S’nin (27) madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini de olay yerine çağırdı.

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RÖNTGEN FİLMİNDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Zanlının hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde, midesinde uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı. Zanlının midesinden istifra yoluyla ve dışkısından siyah elektrik bandına sarılmış kapsül halinde metamfetamin maddesi çıktı. Toplam 198 gram ağırlığında uyuşturucuyu midesinde sakladığı belirlenen zanlı, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

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