Mihrimah Sultan’un bağı otopark oluyor

4 yıl önce özelleştirme kapsamına alınan ve Mihrimah Sultan’ın bağı olarak bilinen Erenköy’deki İstanbul İl Tarım Müdürlüğü arazisinin kaderi belli oldu. Üzerinde 370 adet ağaç bulunan tescilli bağ arazisinin altı İBB tarafından otopark yapılacak.

Kadıköy Erenköy'de İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün bulunduğu yaklaşık 22 bin metrekarelik arazinin mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait ve tapu kayıtlarında “bağ” olarak tescilli. Çünkü arazi 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından ipekçiliği teşvik için dut fidanı dikilerek bağcılığı geliştirmek için vakfedilmişti. Arazi, son sahibi 1927'de ölünce kadastro çalışmaları sırasında aynı amaçla kullanılmak üzere Tarım Bakanlığı'na tahsis edilmişti.

ÖN TAHSİSİ İBB'YE YAPILDI

Üzerinde 370 adet ağaç bulunan yeşil alan 2000'li yılların başından beri imara açılmaya çalışılıyordu. 23 Ağustos 2004'te araziye konut ve ticari birimler inşa etmek üzere açılan ihale, meslek odaları tarafından açılan dava sonucu iptal edilmişti. Ancak 2014 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararı ile aralarında Mihrimah Sultan'ın bağının da bulunduğu İstanbul'daki 71 taşınmaz için özelleştirme kararı alındı. Buna göre özelleştirme işlemi 2 yıl içerisinde tamamlanacaktı. Karardan 4 yıl sonra ise CHP'li İBB Meclis Üyeleri Ülkü Koçar ve Hüseyin Sağ, arazinin ön tahsisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapıldığı ortaya çıkardı.

BAĞIN ALTINA OTOPARK ÜSTÜNE YÜRÜYÜŞ YOLU

Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, İBB Etüt Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye göre arazinin zemin altının otoparka dönüştürüleceğini, üstünde de ticari birimler, yürüyüş yolu, dinlenme alanları ve evcil hayvanlar için bir bölüm oluşturulacağını anlattı. Sağ, rant odaklı otopark projesine tepki göstererek “İBB geliştirdiği projeyi çevre halkına, Kadıköy Belediyesi'ne sordu mu? Bağdat Caddesi gece 01.00 kadar trafik yoğunluğunun yaşandığı bir cadde. Eğer zemin altı otopark yapılırsa araç giriş çıkışları nedeni ile Bağdat Caddesi trafiği de tamamen durma noktasına gelir. Çevre halkı bu alanın tamamının yeşil alan olmasını istiyor. İBB, otoparktan banka gibi para kazanacak. ‘Sürekli para gelsin' zihniyeti tarih, yeşil, ağaç tanımıyor” dedi.

SON YEŞİL ALANI KORUYALIM

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Koçar da Kadıköy’de bütün yeşil alanların tek tek yok edildiğini vurgulayarak “İlçemizde kalan 22 bin metrekarelik son yeşil alanı koruyalım. Yüzlerce ağacın altını oyup otopark yapmak bu alanın kaybedilmesi demek. Bırakın böyle kalsın. Toprak suya kavuşsun, ağaçlar köklerini toprağa salsın” diye konuştu. Bu projenin tarihe de saygısızlık olduğunu dile getiren Koçar, “Yeri gelince Osmanlı'yı kimseye bırakmıyorsunuz. 22 dönümlük bu arazi Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından ipekçiliği teşvik için bağ çubuğu yetiştirilmek üzere vakfedilmedi mi? Niye saygı göstermiyorsunuz” diye sordu.