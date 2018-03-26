Milas’tan çalınan kovanlar, Kuyucak’ta bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinden çalınan 90 adet arı kovanı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Kuyucak’ın Gencelli Mahallesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçesi Gencelli Mahallesinde sahibi belirsiz arı kovanlarının bulunduğunun bildirilmesi ihbarı üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri harekete geçti. Asayiş timlerince yapılan araştırmalarda İlçe Tarım Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, kovanları K. K. isimli şüphelinin bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan incelemede kovanlarda her hangi bir plaka bulunmaması üzerine Aydın Arıcılar Birliği ile irtibata geçilerek, gelen görevli tarafından işletme numaralarından kovanların M. Emin Yılmaz, Özkan Yemişen ve İzzet Beşparmak'a ait olduğu bildirildi. Jandarma tarafından şahıslarla yapılan görüşmede arı kovanlarının çalındığı sebebiyle Muğla ili Milas ilçe Jandarma Komutanlığı ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlıklarına müracaatlarının bulunduğu tespit edildi. Şahıslar kovanların bulunduğu bölgeye gelerek toplam 90 adet kovanı teşhis etti.

Adli makamlardan alınan talimat ile gereği kovanlar Arıcılar Birliği yetkilisine yed-i emin olarak teslim edilirken, kovanları bulunan şahıslar Jandarmaya teşekkür etti.

İHA