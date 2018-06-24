Millet Ajansı nedir? Millet Ajansı’nın seçim sonuçları sozcu.com.tr’de…

Seçim sonuçlarını tarafsız ve alternatif kaynaklardan takip etmek isteyen vatandaşlar 24 Haziran seçim sonuçlarını yayınlanyacak kaynakları merakla araştırıyor. Seçim sonuçlarında manüpülasyon yapılması endişesine karşı Millet Ajansı'nın tarafsız seçim sonuçları sozcu.com.tr üzerinden vatandaşa ulaştırılacak. Peki Millet Ajansı nedir ve hangi kaynaklardan sonuçları almaktadır?

Türkiye seçim gününü büyük bir heyecanla yaşarken seçim sonuçları için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar seçim sonuçlarını doğru ve tarafsız kaynaklardan takip edebilmek için alternatifler arıyor. sozcu.com.tr bu noktada vatnadaşa tarafsız ve alternatifli bir seçim gecesi sunuyor. Bu akşam sozcu.com.tr’de devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'nın yanı sıra ‘Millet Ajansı' da o gece vatandaşlara hizmet verecek. Peki Millet Ajansı nedir?

MİLLET AJANSI NEDİR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın adını ‘Millet Ajansı' diye koyduğu Adil Seçim Platformu'nda; CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yanı sıra DİSK, KESK, Memleket Biziz, Oyum Güvende gibi konfederasyon ve oluşumlar yer alıyor.

Kuruluş amacı “Anadolu Ajansı’nın manipülasyonlarına bağımlı kalmamak ve sandık güvenliğini sağlamak için” diye açıklanan Millet Ajansı'nın anlık seçim sonuçları, 24 Haziran akşamı sandıklar açılır açılmaz anlık olarak sozcu.com.tr'de yer alacak.