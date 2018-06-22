‘Millet Ajansı’nın seçim sonuçları sozcu.com.tr’de

"AA seçim sonuçlarında manipülasyon yapacak" iddiasına karşı Sözcü'den hamle. 'Millet Ajansı'nın tarafsız seçim sonuçları, 24 Haziran akşamı sozcu.com.tr'de olacak.

Türkiye önümüzdeki pazar günü tarihinin en önemli seçimlerinden birisine daha ev sahipliği yapacak. Vatandaşın önüne konulan sandıktan hem yeni dönem parlamentosu hem de geniş yetkilerle donatılmış yeni Cumhurbaşkanı çıkacak. Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın yanı sıra ‘Millet Ajansı’ da o gece vatandaşlara hizmet verecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın adını ‘Millet Ajansı’ diye koyduğu Adil Seçim Platformu’nda; CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin yanı sıra DİSK, KESK, Memleket Biziz, Oyum Güvende gibi konfederasyon ve oluşumlar yer alıyor.

Kuruluş amacı “Anadolu Ajansı'nın manipülasyonlarına bağımlı kalmamak ve sandık güvenliğini sağlamak için” diye açıklanan Millet Ajansı’nın anlık seçim sonuçları, 24 Haziran akşamı sandıklar açılır açılmaz anlık olarak sozcu.com.tr’de yer alacak.

Sözcü’nün seçim için özel olarak tasarlanan sayfalarında; hem AA verileri hem de Millet Ajansı verileri yer alacak.