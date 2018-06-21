Millet İttifakı yol haritasını açıkladı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 'Tutum Belgesi' ile seçimlerden sonra yapacaklarını kamuoyuna açıkladılar

24 Haziran seçimlerine kurdukları “Millet ittifakı” ile giren CHP; İyi Parti, SP ve DP, seçim sonrası için izleyecekleri yol haritasını “tutum belgesi” başlığı altında açıkladı. Tutum belgesinde, ittifakı oluşturan partilerin temel ilke ve hedefler konusunda “büyük uyum içinde oldukları” vurgulanarak, hedefler şöyle ortaya konuldu;

Elde edilecek meclis çoğunluğu ve seçilecek Cumhurbaşkanı adayları ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme,

Bu inşa sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin; kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama,

Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama,

OHAL'i derhal kaldırma,

Terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele,

Kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması,

Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme,