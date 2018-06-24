24 Haziran seçimleri ile birlikte hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi yapılıyor. Türk siyasi tarihinde ilk kez partiler ittifak yaparak seçimlere katılıyor. Muhalefet partileri bir araya gelerek Millet İttifakını oluşturuyor. Peki Millet İttifakında kimler var? İşte Millet İttifakı oy oranı...

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhalefet partileri Millet İttifakını oluşturdu. Bu ittifakta CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti yer alıyor. İttifakın oluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu arasında birçok görüşme gerçekleşmiş ve partiler ittifak yaparak seçime katılma kararı almıştı. Vatandaşlar Millet İttifakının oy oranını merak ediyor. İşte Millet İttifakının oy oranı…

MİLLET İTTİFAKI OY ORANI

Açılan Sandık Oranı: 61.14%

Millet İttifakı 32.06%

MİLLET İTTİFAKININ YOL HARİTASI

24 Haziran seçimlerine kurdukları “Millet ittifakı” ile giren CHP; İyi Parti, SP ve DP, seçim sonrası için izleyecekleri yol haritasını “tutum belgesi” başlığı altında açıkladı. Tutum belgesinde, ittifakı oluşturan partilerin temel ilke ve hedefler konusunda “büyük uyum içinde oldukları” vurgulanarak, hedefler şöyle ortaya konuldu;

Elde edilecek meclis çoğunluğu ve seçilecek Cumhurbaşkanı adayları ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme,

Bu inşa sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin; kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama,

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Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama,

OHAL’i derhal kaldırma,

Terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele,

Kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması,

Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme.