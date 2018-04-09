Milletin bağışladığı binaları tek tek sattı

Vatandaşların bağışlarıyla hayat bulan THK, borçtan kurtulamıyor. 2 yılda 100’e yakın binayı elden çıkaran kurum, 5 kentte daha binalarını satmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Kurumu (THK) 1925'te “Kamu yararına çalışan dernek” statüsüyle kuruldu. Vatandaşın bağışları en büyük gelir kalemi oldu. Son yıllarda adı sık sık yolsuzluklarla anıldı, ekonomik darboğaza girdi. Borçlarını azaltabilmek için hükümet nasıl çareyi Cumhuriyet döneminin eserlerini, şeker fabrikalarını satmakta bulduysa, THK da bataktan kurtulmak için iki yılda 100'e yakın taşınmazını elden çıkardı.

THK'nın önceki genel başkanı Osman Yıldırım döneminde kurulan üniversite ve yapılan bazı yatırımlarla kurumun dengesi bozulmaya başlandı. Yıldırım'ın yolsuzluk iddiasıyla 2014'te tutuklanması ve ardından oluşan yönetim boşluğu, kurban derisi toplama yetkisinin daraltılması THK'daki ekonomik darboğazı her geçen gün daha da büyüttü. Yıldırım'dan sonra genel başkanlığa seçilen Kürşat Atılgan, borçlardan kurtulmak, kurumu düzeye çıkarmak ve çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için son çare olarak taşınmazların satışı yolunu seçti. Taşınmazlarını birer birer satışa çıkaran, ancak satışlara rağmen bir türlü düzlüğe çıkamayan THK darboğazı aşamadı.

DESTEK İSTENDİ AMA…

Kurumda maaşların ödenememesi ve biriken borcun bir milyar dolara ulaşması üzerine Atılgan, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. Atılgan, ziyaret sonrası “Kurumumuz için birçok gelir getirici tekliflerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize nezaket göstererek kabul etmesi ve sorunlarımıza destek vermesi 92 yıllık tarihi kuruma ciddi bir nefes aldıracak” demişti. Ancak, gelir getirici yeni bir adım atılamazken, mevcut taşınmazların satışı devam ettirildi. Kurum bu yıl da satış ihalelerini sürdürme kararı aldı. Mart ayı boyunca aralarında dükkan, turizm tesisi, işhanı, büro, tarla ve apartmanların da bulunduğu 14 adet taşınmaz satıldı. Bu ay yenileri de satışa çıkarılıyor.

Mersin'deki 5 katlı binayı da satacaklar

Son iki yılda 100'e yakın taşınmazını satan Türk Hava Kurumu, 16-18 Nisan tarihleri arasında yeni bir satışa çıkıyor. THK'nın Ankara'daki merkez binasında, İstanbul, Edirne, Muğla, Mersin ve Elazığ illerinde bulunan 2 işhanı, 3 adet mesken nitelikli taşınmaz, 3 adet turizm nitelikli taşınmaz ile 3 dükkân ihale ile satışa çıkarılacak. THK'nın satışa çıkardığı işhanlarından birisi olan Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki beş katlı binada, 2 dükkan ve 32 büro bulunuyor.