Milletten imza seferberliği

Meral Akşener’den sonra Millet İttifakı’nın diğer ortağı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imzalar hakkında, “100 bin imzada FETÖ taraması yapılacak mı?” diye sorarak FETÖ'nün seçmen ayağının araştırılmasını istedi. FETÖ'den ‘fişlenme' tehdidi seçmenler üzerinde işe yaramadı. Bahçeli'nin tartışma yaratan sözleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için İlçe Seçim kurullarına adeta seçmen akını oldu. Yaşlısı, engellisi, hastası hatta yeni evlenen gelin-damatlar imza attı…

Adaylar için imza verme işlemi 9 Mayıs tarihinde saat 20.00'ye kadar sürecek. Dün itibarıyla İYİ Parti lideri Meral Akşener, 200 bine yakın imza topladı. SP lideri Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzayı geçti. Doğu Perinçek'e ise henüz 30 bine yakın imza verildi. Akşener, Twitter hesabından “FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır” diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, “İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız? Yoksa ben posta ile göndereyim mi?” diye gönderme yaptı. Daha sonra kendisine imza veren yaşlı bir kadının fotoğrafını paylaşıp, “Benim bu güzel anama terörist diyen vicdansızları millet affetmeyecek” yorumu yaptı.