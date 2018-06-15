Erdoğan’dan bedelli askerlik açıklaması… Bedelli askerlik gündemde mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler" ifadesini kullandı. Son günlerde sık sık gündeme gelen bedelli askerlik konusunda da açıklama yapan Erdoğan, bedelli askerliğin gündemlerinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi’nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedelli askerlik hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bu bayrama da tüm İslam dünyasının sıkıntılar içerisinde girdiğini ifade eden Erdoğan, “Özellikle terörle bu noktada ayrışarak değil, terörün içerisinde girdi. Bu süreç içerisinde biz umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Biz biliyoruz ki bizim için her bayram bir umuttur.” diye konuştu.

Erdoğan, dün Suruç’ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin de şöyle konuştu:

“Dün de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyini Suruç’ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunların içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar birer talik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken ‘Siz bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya gelir girersiniz’ gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz demokrasi, barış, özgürlük, bundan yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar.”

Erdoğan, milli birlik ve kardeşlik dediklerinde de orada aynı şeyin yapıldığını belirterek, “Çözüm süreci dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar’da bırakacağız ne Cudi’de bırakacağız ne Tendürek’te bırakacağız ne Bestler Dereler’de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz.Tek terörist kalmayıncaya kadar bunu kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok.” diye konuştu.

Devlet olarak, huzuru, mutluluğu, birliği, beraberliği ve kardeşliği temin etmekle görevli olduklarını dile getiren Erdoğan, bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldıkları zamanlarda da gereğini yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Erdoğan, “Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de şu 24 Haziran’ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu seçimin Türkiye’de ve dünyada bir kırılma notası olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin tırmanışının, sıçrama tahtasından bir tanesi olacağını kaydetti.

Erdoğan, milletin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, nice bayramlara kavuşmayı diledi.