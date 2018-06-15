Erdoğan’dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada 'Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler' ifadesini kullandı. Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da 'Bu adımı atacağız, gündemimizde var' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Dün de bizim Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyini Suruç’ta terör örgütü PKK, HDP bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar, bunların içinde ağır olanlar da var. 4 tane ölü var, 9 kadar yaralı var. Biz bu işin arkasını bırakmayacağız.

‘BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE’

Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay’ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye’de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız.”