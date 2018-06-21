Milli Eğitim müdürüne eğitim şart!

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, skandal bir paylaşıma imza attı tarafsızlığını koruması gereken bir konumda iken hiçbir siyasi parti liderine yapılmayacak bir şekilde CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye üstü kapalı hakaret etti.

Kiraz Twitter’dan Muharrem İnce’nin Cuma namazanı kıldığı camide namaza durmuş fotoğrafının altında “Eski bir Çin atasözü der ki: “Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesdeki tavuklarda olsun !” mesajını paylaştı. İLK DEĞİL Bu CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce’ye sosyal medyadan yapılan çirkin saldırılardan sadece biri. İnce mitinglerinde kendisinin miting alanında bindiği bisiklete, cami içinde bindiğini gösteren fotoğrafları göstermiş “Benim bu fotoğrafımı camiye girerken monte etmişler. FETÖ’den mi öğrendiniz bu montajlamayı? Namussuzlar…” diyerek çok sert tepki göstermişti.