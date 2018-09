Milli maçta şoke eden pankart

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile karşı karşıya gelirken tribünlerde açılan pankart dikkat çekti. Pankartta İngilizce TFF'nin şikeyi desteklediğine dair ifadeler kullanıldı. Apar topar toplanan pankartı açan 3 kişi Spor Şube polisleri tarafından gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

A Milli Futbol Takımımızın Rusya ile oynadığı mücadelede Trabzonlu futbolseverlerden ilginç bir tepki geldi. Trabzon Medical Park Stadı’nda TFF’yi protesto eden bir pankart açıldı.

Karşı tribünlerden açılan İngilizce pankartta, “Share Together: Shame Forever, Match Fixing is Supported by Turkish Football Federation” ifadeleri yer aldı. (Türkçesi: Birlikte Paylaşalım: Sonsuza kadar utanç. Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir)

Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı sloganı “Share Together – Birlikte Paylaşalım” idi Pankartı açan 3 Trabzonspor taraftarı, Spor Şube polisleri tarafından gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.