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Milli maçta şoke eden pankart

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile karşı karşıya gelirken tribünlerde açılan pankart dikkat çekti. Pankartta İngilizce TFF'nin şikeyi desteklediğine dair ifadeler kullanıldı.  Apar topar toplanan pankartı açan 3 kişi Spor Şube polisleri tarafından gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

android-time 09:10 8 Eylül 2018
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Milli maçta şoke eden pankart
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile karşı karşıya gelirken tribünlerde açılan pankart dikkat çekti. Pankartta İngilizce TFF'nin şikeyi desteklediğine dair ifadeler kullanıldı.  Apar topar toplanan pankartı açan 3 kişi Spor Şube polisleri tarafından gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

A Milli Futbol Takımımızın Rusya ile oynadığı mücadelede Trabzonlu futbolseverlerden ilginç bir tepki geldi. Trabzon Medical Park Stadı’nda TFF’yi protesto eden bir pankart açıldı.
Karşı tribünlerden açılan İngilizce pankartta, “Share Together: Shame Forever, Match Fixing is Supported by Turkish Football Federation” ifadeleri yer aldı. (Türkçesi: Birlikte Paylaşalım: Sonsuza kadar utanç. Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir)
Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı sloganı “Share Together – Birlikte Paylaşalım” idi Pankartı açan 3 Trabzonspor taraftarı, Spor Şube polisleri tarafından gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son güncelleme: android-time 09:3508.09.2018
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