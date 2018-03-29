Milli mücadelenin ilk karargahını göz göre göre yaktılar

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Atatürk’ün de kaldığı tescilli simge yapılardan olan ‘’Çoban Mektebi’’ kaderine terkedilince kundaklandı. Binada yangın çıktı ve içi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangını kimlerin çıkardığına ilişkin bir bulgu elde edilemedi.

Önceki gün SÖZCÜ’ye açıklama yapan ve binanın metruk haline tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın binayı hemen restore etmesini istemişti. Bu açıklamadan bir gün sonra da bina kundaklandı. 1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yapmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919‘da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara'ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadelenin ateşini yakmıştı. Binanın camları, pencereleri kırılmış, tesisatlar sökülmüş, etrafı da mezbelelik durumda bulunuyordu. Çatı ve iç yapısı da tahrip edilmişti.. İLGİLİ HABER Milli Mücadele'nin simgesi olan Çoban Mektebi çürüyor