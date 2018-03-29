Milli Mücadele’nin simgesi olan Çoban Mektebi çürüyor

Ankara Keçiören’de bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Atatürk’ün de kaldığı tescilli simge yapılardan ‘Çoban Mektebi’ kaderine terk edildi.

Binanın metruk haline tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın binayı restore etmesini istedi. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kültür Bakanı, Milli Mücadele'nin Anadolu'ya yayılmasına tanıklık eden bu yapının tahrip edilmesine engel olamıyorsa, koltuğunda bir dakika bile oturmamalı” dedi.

1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yapmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara'ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadelenin ateşini yakmıştı.