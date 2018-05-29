Milli Piyango sonuçları soruglama ekranı: İşte MPİ sıralı tam liste ve Milli Piyango ikramiye tutarları…

29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Şansını denemek isteyenler kuponlarını aldı. Milli Piyango İdaresi, her ayın 9, 19, 29'unda özel çekiliş düzenliyor. Zengin olmak isteyenler 29 Mayıs MPİ çekiliş sonucu, sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama ekranına haberimizde ulaşabilirler. İşte ayrıntılar...

Milli Piyango çekiliş sonucu açıklandı. Zengin olmanın peşinde koşan milyonlar büyük ikramiye kendi biletlerine isabet edip etmediğini kontrol etmek için MPİ sorgulama ekranına ve sıralı tam listeye ulaşmak istiyor. Ayda üç kez yapılan çekiliş ile umut dağıtan oyunda amorti de belirlendi. İşte 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi detayları…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 MAYIS

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango’da biletinizi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

29-05-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

397396

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

185959

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

485528

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

050792 190079

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

132294 247828 456489

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02633 13081 14813 24884 31685 49353

84876 88506 88957 96142

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

1963 2150 3049 3484 4401 5498

6255 6449 8439 9697

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

009 106 110 128 151 170

356 574 775 793

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

10 18 33 56 59 62

81 86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097396 197396 297396 307396 317396 327396

337396 347396 357396 367396 377396 387396

390396 391396 392396 393396 394396 395396

396396 397096 397196 397296 397306 397316

397326 397336 397346 397356 397366 397376

397386 397390 397391 397392 397393 397394

397395 397397 397398 397399 397496 397596

397696 397796 397896 397996 398396 399396

497396