Milli Piyango 30 Ağustos çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak? Milli Piyango bilet sorgulama

Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişlerinin özel günlerde tarihi değişiyor. Ağustos ayında ayın 29'unda yapılacak çekiliş 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısla bugün yapılacak. Peki Milli Piyango çekiliş sonucu saat kaçta belirlenecek? İşte bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango 30 ağustos çekilişi Ankara’da gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi 30 Ağustos özel çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye olan 4 milyon lira hangi ile gidecek? Milli Piyango İdaresi bilet numaralarına göre belirlenen ikramiyeleri saat 17:00 gibi canlı yayında çekiliş ile belirleyecek. Sonuçların internet ortamında açıklanması ise saat 20:00’ı bulacak. Milli Piyango biletinizi sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

MPİ BİLET SORGULAMA!

Bilet ortaklığı ne demektir?

Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere “Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder.”

Milli Piyango şans oyunlarının sonuçlarını ve ikramiyelerini telefonla nasıl öğrenebilirim?

(0 312) 285 90 66 (PBX) Numaralı sesli yanıt telefonundan öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango sözlüğü:

Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri:

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri:

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0’dan 9’a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi:

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar:

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç:

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş:

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan:

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.