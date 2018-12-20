Milli Piyango çekilişi kafalarda soru işareti oluşturdu

9 Ekim 2018 tarihinde noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişinde amorti numaraları çekilirken ilginç bir olay yaşandı.

Milli Piyango heyeti, çekilişe amorti numaraları belirleyerek başladı. İlk amorti numarası küreden butona basılarak alındı. “4” olarak belirlenen ilk tek amortiden sonra ikinci amorti numarası için, 5'ten 9'a kadar olan toplar çekiliş küresine atılıyor. Ancak butona basılmadan 6 numaralı topun küreden çıkması dikkat çekti. Heyette görevli olan moderatör butona basmadığını söyleyerek çekilişin tekrarlanmasını istedi. Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıktı.

ONLİNE İZLENİYOR

Milli Piyango Genel Müdürlüğü internet üzerinden izlenmesi için geçtiğimiz aylarda ihaleye çıktı. Sitede bulunan link ile artık tüm çekilişler izleniyor. Ağustos ayında yapılan ihaleyi CDN İnternet Hizmetleri Limited Şirketi aldı. Milli Piyango ve Sayısal Oyunlar çekilişlerinin, idarenin internet sayfasından canlı olarak, yayınlanması ve dijital arşivinin oluşturulması hizmet alımı işini şirket 407 bin 945 TL bedelle kazandı. Bu şirket İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ARGEM) Binası’nda faaliyet gösteriyor.