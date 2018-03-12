12 Mart MPİ On Numara sonuçları: Kimse bilemedi, devretti! Milli Piyango On Numara sonuçları tıkla, öğren!

On Numara çekilişi gerçekleşti, büyük ikramiyeyi kimse tutturamadı. Pazartesi akşamlarının heyecanı On Numara çekiliş MPİ tarafından gerçekleştirildi. Milli Piyango'nun bilme ihtimali ne yüksek olan On Numara oyununu kazanmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurdu şimdi de sonuçları merak ediyor. İşte MPİ 12 Mart On Numara sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu, bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi, 12 Mart On Numara sonuçlarını MPİ resmi internet sitesinde canlı yayın ile açıkladı. Vatandaşlar internet üzerinden On Numara sonuçlarını araştırıyor. On Numara oyunu her Pazartesi MPİ tarafından açıklanıyor. İşte 12.03.2018 On Numara sonuçları..

12 MART ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından 814.’si gerçekleştirilen çekiliş ile 12 Mart 2018 On Numara sonuçları belli oldu. MPi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 348 bin 288 TL belirledi.

4, 5, 7, 10, 16, 21, 23, 27, 30, 37, 49, 52, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80



GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ – KOCAELİ / GEBZE – KONYA / SELÇUKLU

2, 5, 10, 13, 14, 18, 17, 19, 23, 27, 30, 41, 42, 47, 50, 54, 63, 66, 68, 70, 73, 77

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Dev ikramiye sahipsiz kaldı! Milli Piyango 10 Mart Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı!

İLGİLİ HABER 9 Mart tarihli Süper Loto sonuçları... Devirli Süper Loto 1 kişiyi milyoner yaptı!

İLGİLİ HABER Milli Piyango, 7 Mart Şans Topu sonuçlarını açıkladı! Şans Topu sonuçları tıkla, öğren!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek.

ON NUMARA İKRAMİYE Mİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.