Milli Piyango On Numara sonucu: İşte haftanın kazandıran rakamları (11.06.2018)

On Numara, Milli Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyun... Bu nedenle kuponlarını doldurup şansını denemek isteyenler 11 Haziran On Numara sonucunu araştırıyor. Bu hafta MPİ ne kadar ikramiye verecek merak konusu... İşte On Numara çekilişi sonucu...

11 Haziran On Numara sonucu açıklandı. On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebiliyor. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 315 bin TL belirledi. İşte On Numara çekiliş sonucu ve şanslı numaralar…

11 HAZİRAN ON NUMARA SONUCU

Milli Piyango İdaresi'nin internet üzerinden canlı yayında açıkladığı On Numara sonucu ve şanslı rakamlar:

3, 8, 13, 14, 18, 19, 23, 28, 34, 36, 41, 44, 46, 49, 54, 57, 63, 71, 75, 77, 78, 80





ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Sayısal Loto sonucu bu hafta 1 milyon 757 bin TL kazandırdı!