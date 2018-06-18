Milli Piyango On Numara sonucu: İşte haftanın kazandıran rakamları (18.06.2018)

On numara sonuçları belli oldu. 18 Haziran 2018 tarihinde Milli Piyango İdaresi’nin sayfasında 21:15’te çekiliş gerçekleşirken büyük ikramiye tutarı 322.974 TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2.153.166 TL. Gelen son dakika haberine göre büyük ikramiye Bursa, İzmir ve Sivas'a çıktı. İşte o şanslı numaralar...

On Numara çekilişi sonuçları, 18 Haziran 2018'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) sayfasında açıklandı. 18 Haziran'da Ankara, Balgat'ta kurumun genel merkezinde çekiliş gerçekleşti. 80 sayı içerisinde 22 adet numara belli oldu.



18 HAZİRAN 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

İşte 18 Haziran'da noter huzurunda çekilişte çıkan şanslı 22 numara: 2 3 12 14 15 19 24 26 30 32 36 39 45 51 56 58 61 66 67 69 71 74

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BURSA, İZMİR VE SİVAS’A ÇIKTI

Milli Piyango İdaresi’nden edinilen bilgiye göre ikramiye çıkan iller şöyle: Bursa, Sivas ve İzmir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi, 157 bin 633 lira 30’ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 90 kişi 2 bin 335 lira 90’ar kuruş, 8 bilen bin 586 kişi 132 lira 80’er kuruş, 7 bilen 16 bin 184 kişi 24 lira 90’ar kuruş, 6 bilen 100 bin 324 kişi 4 lira 20’şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 166 bin 558 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul’un Şişli ve Bahçelievler ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 101 bin 774 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 837 bin 160 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 467 bin 60 lira 97 kuruş aktarıldı.