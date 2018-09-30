Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı | 29 Eylül Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları Milli piyango İdaresi Ankara Balgat binasında yapılan canlı yayınla belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye sahibini bulmadı ve ikinci devir gerçekleşti.

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 153’üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresince belirlenen Sayısal Loto sonuçlarına göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 3, 13, 25, 29 ve 32 olarak belirlendi. Bu hafta büyük ikramiyeyi ise kazanan olmadı. Sayısal Loto'da sonuçlara göre 6 bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

29 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUCU

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 62 lira 48 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 153’üncü hafta çekilişinde 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi 10 lira 65’er kuruş ikramiye alacak.

2, 3, 13, 25, 29, 32

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.