Milli Piyango sonuçları 29 Mayıs: MPİ sonuçları açıkladı 2 kişi zengin oldu!

Milli Piyango'nun 29 Mayıs tarihli çekilişi tamamlandı ve Milli Piyango sonuçları açıklandı. Bilet alarak şansını denemek isteyen vatandaşlar, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merakla araştırırken internette Milli Piyango sonuçları üzerine sorgulamalarını sürdürüyor. İşte MPİ 29 Mayıs sonuç sorgulama...

29 Mayıs Salı günü çekilen MPİ sonuçları açıklandı ve internet üzerinden yayınlandı. Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar piyango sonuçlarını sorgulamaya başladı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilen MPİ sonuçlarına göre dün yapılan çekilişte ikramiyeyi kazanan biletleri alanlar zengin oldu! İşte Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE 29 MAYIS

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

397396

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

185959



20000 TL ikramiye kazanan numaralar

485528



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

050792 190079

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

132294 247828 456489

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02633 13081 14813 24884 31685 49353

84876 88506 88957 96142

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

1963 2150 3049 3484 4401 5498

6255 6449 8439 9697

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

009 106 110 128 151 170

356 574 775 793

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

10 18 33 56 59 62

81 86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097396 197396 297396 307396 317396 327396

337396 347396 357396 367396 377396 387396

390396 391396 392396 393396 394396 395396

396396 397096 397196 397296 397306 397316

397326 397336 397346 397356 397366 397376

397386 397390 397391 397392 397393 397394

397395 397397 397398 397399 397496 397596

397696 397796 397896 397996 398396 399396

497396

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikramiye kazanan vatandaşlar kazandıkları ikramiyeyi nereden tahsil edebileceğini araştırmaya başladı. Milli Piyango ikramiyesini tahsil etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde “Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?” aramasını yapıyor.

Milli Piyango ikramiyelerinin tahsil birimleri, ikramiyenin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.