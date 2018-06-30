Milli Piyango sonuçları açıklandı… 29 Haziran MPİ çekiliş sorgula

Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Haziran MPİ çekiliş sorgulama sayfası haberimizde. Her ayın 9, 19 ve 29'unda açıklanan Milli Piyango sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye Ankara'ya çıktı. İşte, 29 Haziran Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango sonuçları belli oldu. MPİ tarafından Ankara’da gerçekleşen çekilişle birlikte Milli Piyango’nun bu haftaki sonuçları da belli oldu. Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango’nun şanslı rakamları belirlendi. İşte, 29 Haziran Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

460889

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

211836

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

132512

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

363777 453476

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

174133 305322 428919

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

07785 29117 60198 71076 73858 76095

77220 89395 93472 95112

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0050 0179 2113 2302 2905 4446

6766 8661 8855 9517

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

118 331 352 433 615 800

860 877 895 949

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 13 37 40 46 52

56 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

060889 160889 260889 360889 400889 410889

420889 430889 440889 450889 460089 460189

460289 460389 460489 460589 460689 460789

460809 460819 460829 460839 460849 460859

460869 460879 460880 460881 460882 460883

460884 460885 460886 460887 460888 460899

460989 461889 462889 463889 464889 465889

466889 467889 468889 469889 470889 480889

490889