Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi'nin tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak konusu... Adaylar bütün gün Mili Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesini kontrol etti. MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından tercihler yapılmıştı. İşte MSÜ tercihleri ile ilgili son durum...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yer almak isteyen adaylar merakla MSÜ tercih sonuçlarını araştırıyor. Tercih işlemleri 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihlerinde tamamlanmıştı. Tercih sonuçları MSÜ resmi internet sitesinden yayınlanacak ancak henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sonuçlara erişebilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TERCİHLERDEN SONUÇLARINDAN SONRA İKİNCİ AŞAMA

Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek

Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)

İkinci gün; Mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?

*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.