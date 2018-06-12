Milyonlarca cinsel içerikli hap yakalandı

İstanbul'da yurt dışından getirilen kaçak malzemelerle, sağlıksız koşullarda cinsel içerikli ilaç yapılan bir adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Baskında 10 milyon ilaç yapılabilecek 202 kilo Sildenafil ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, piyasada satılan kaçak ve yasadışı cinsel içerikli ilaçlarla ilgili 2 ay önce çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, cinsel içerikli ilaçların bir kısmının Üsküdar, Kısıklı Mahallesi, Ayabegüm Sokak’taki bir depoda üretildiği anlaşıldı. Depo sahibi E.S. teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Çalışmaların ardından belirlenen adrese ve şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

202 KUTU ETKEN MADDE

Baskında cinsel içerikli ilaçların en bilinen etken maddelerinden olan Sindenafil ele geçirildi. Bir kiloluk 202 kutu etken maddenin yanı sıra, 6 bin 300 ilaç kutusu, 5 bin 660 boş şişe, 3 makine, 91 kutu jel ve 240 hap ele geçirildi. Polis ekipleri adreste bulunan 159 bin 150 liraya da suç gelirinden elde edildiği şüphesiyle el koydu. Ele geçirilen malzemelerle 10 milyon cinsel içerikli ilaç yapılabileceği belirtildi.

KALP KRİZİ RİSKİ

İlaçların sağlıksız bir ortamda üretildiği belirtilirken, denetimsiz kullanılan “Sindenafil”in ölümle sonuçlanacak kalp krizlerine sebep olduğu dile getirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.S. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.