Milyonlarca lira harcanan yeni kolektör kırıldı Silivri sular altında kaldı

Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ıslah çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve milyonlarca lira harcanarak Boğluca Deresi’ne yeni yapılan kolektör hattı dün gece etkili olan yağış sırasında kırıldı ve ilçe sular altında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından milyonlarca lira harcanan Silivri Boğluca Deresi kolektör hattı, daha tamamlanmadan imalat eksikliği nedeniyle kırıldı. Silivri Sahili'ni sular altında bırakan sel, tepkilere neden oldu.



Silivri Belediye Başkan Özcan Işıklar konu ile ilgili “İlçemizde meydana gelen yağışta, İSKİ atık su arıtmasına giden kolektör hattının kırılması sonucu taşkınlar meydana geldi. İBB ekiplerinin, bölgedeki suyun çekilmesine yönelik çalışmaları ekiplerimizin desteği ile koordineli şekilde devam ediyor” açıklaması yaptı. Taşkın alanında inceleme yapan CHP'li İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Doruk Bulut da Boğluca Deresi'nde yıllar önce sel taşkını olduğunu ve İBB'nin ıslah çalışmalarına başladığını belirterek bu çalışmanın neredeyse 9 yıldır sürdüğünü anlattı. Arada değişen müteahhitler nedeniyle 2 yıllık işin 9 yıla uzadığını belirten Bulut “2 kilometrelik hattın 1.7 kilometresi tamamlandı. Milyonlarca lira harcanan ıslah çalışmasının bitmiş bölümündeki kolektör dün geceki yağmurda kırıldı ve bu güzergahta bulunun E-5 kenarı altı ile sahil bölgesi sular altında kaldı” dedi.

Milyonlar akıtılan ıslah çalışmasının daha tamamlanmadan çökmesine tepki gösteren Bulut “Derenin devam eden güzergahı kırılan kolektörden dolayı geri basıyor ve dere taşkını ile sular şehre giriyor. Cadde kullanılamaz durumda. Derede bu yoğunluktan dolayı aşırı kirlenme oldu. Caddede kuruduktan sonra günler sürecek bir temizlik yapılması gerekecek” diye konuştu.