Milyonluk gaspçılar yakalandı… Parayla ev döşemişler!

İstanbul Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durdurarak 1.2 milyon lirayı gasp eden 12 şüpheli yakalandı. Çete lideri H.Y.'nin soygun günü lüks araç aldığı, sevgilisinin evini döşediği belirlendi. Paradan geriye ise 515 bin liranın kaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 8 Mayıs 2018 günü sabah saat 08.30 sıralarında Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında yaşandı.

Kuyumcukent’ten çıkan 34 BA 4291 plakalı kurye aracının önünü kesen gaspçılar, M.Y.A. ve Z.A.S. isimli iki çalışanı etkisiz hale getirerek araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı aldı.

Paraları lüks araçlarına koyarak kaçmaya çalışan gaspçılar, D- 100 karayolunda uygulama yapan polis ekiplerine de ateş açtı. Esenyurt civarında araçlarını bırakarak kaçan şüphelilerle kayıplara karışırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY, İSTANBUL VE EDİRNE’DE OPERASYON

Soruşturma kapsamında gaspçıların kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu liderliğini H.Y’nin yaptığı gasp çetesi belirlendi. Teknik ve fiziki takiplerini sürdüren polis, Hatay ve İstanbul’da düzenlediği operasyonlarda çete lideri H.Y’nin de arasında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Polis iki çete üyesini de Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada Edirne’de yakaladı.

SEVGİLİSİNİN EVİNİ DÖŞEMİŞ!

Gözaltına alınan 12 çete üyesi Emniyet’te sorguya alındı. Yapılan sorguda, Çete lideri H.Y.’nin soygunun yapıldığı gün bir galeriye giderek lüks bir otomobil, başka bir çete üyesinin de motosiklet satın aldığı belirlendi.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, çete liderinin sevgilisine lüks ev eşyaları aldığını ortaya çıkardı.

GERİYE 515 BİN LİRA KALMIŞ!

Operasyon kapsamında 1.2 milyon liradan 515 bin lirayı nakit olarak ele geçerken, 185 bin lirayı da bankada bloke edildi. Ayrıca ele geçirilen lüks araçlara ve soygundan elde edildiği belirlenen eşyalara el konuldu. Paranın geri kalan kısmına ulaşılamazken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.