Milyonluk hayalet oto ithalatına polis darbesi

İSTANBUL Polisi sahte belgelerle, lüks otomobil ithal etmiş gibi göstererek bankalardan yüksek tutarda kredi çeken bir çeteye operasyon düzenledi. Milyonlarca liralık vurgun yapan çete üyesi 23 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çalışması, bazı otomotiv firmalarının usülsüz kredi aldıklarının tespitiyle başladı. Polisin araştırmalarında, belirlenen bazı firmaların lüks otomobil ithal etmiş gibi sahte belge düzenledikleri tespit edildi. Yüzbinlerce liralık otomobil ithal edeceğini söyleyen firmaların bu belgelerle kredi çektikleri anlaşıldı. Hayaler araçlara sahte TSE uygunluk belgesi dahi alan şebeke üyelerinin milyonlarca liralık vurgun yaptıkları anlaşıldı.

Mali Polis teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla 23 şüpheli belirledi. Şirket sahipleri, ktedi çeken kişiler ve sahte belge düzenleyen 1 kişinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüpheliler hakkında “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarının yöneltileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği belirtildi.