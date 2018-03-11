Mina Başaran’ın Nisan ayında düğünü vardı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Mina Başaran'ın 14 Nisan'da düğünü olduğu öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye dönerken, İran’da özel Türk jeti düştü. Jetin Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi. Jetin içinde bulunan Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Mina Başaran ve arkadaşları bekarlığı veda partisi için Birlişeik Arap Emirlikleri’ne gitmişti.

İLGİLİ HABER Bekarlığa veda partisinden dönüyorlardı

14 NİSAN’DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Habertürk’ün haberine göre; Başaran Grubu’nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House’da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

#minasbachelorette #bettertogether @buguniform Mina Başaran (@minabasaran)’in paylaştığı bir gönderi ( Mar 10, 2018 at 6:13öö PST )

Best Weekend #bettertogether #minasbachelorette Mina Başaran (@minabasaran)’in paylaştığı bir gönderi ( Mar 8, 2018 at 6:18öö PST )