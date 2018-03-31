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Minibüs ile TIR çarpıştı! 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.

android-time 04:13 31 Mart 2018
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Minibüs ile TIR çarpıştı! 4 yaralı
İzmir’in Aliağa ilçesinde, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sırlarında İzmir-Çanakkale Karayolu Yeni Foça Kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Alp D.(20) yönetimindeki 07 EK 575 plakalı minibüs, Aliağa'dan İzmir yönüne seyir halindeyken, Yeni Foça istikametinden gelen Basri B. (43) idaresindeki 35 AR 3700 plaka TIR ile çarpıştı.

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Kaza sonucu, sürücü Alp D.(20) ile minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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