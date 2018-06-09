Minik Doğukan annesine kavuştu

Sancaktepe'de 5 yaşındaki çocuğunu kaçıran baba Remzi K. polise teslim oldu. Minik Doğukan da annesine teslim edildi.

İsyanbul Sancaktepe'de önceki gün 5 yaşındaki oğlu ile birlikte arkadaşına gitmek üzere evden çıkan Serpil Uzer, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Yanındaki oğlu güpegündüz eski eşi tarafından bir otomobille kaçırıldı. Otomobilin peşinden koşan tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralanan genç kadın, “Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Oğlumu eski eşim kaçırdı” diyerek polise başvurmuştu. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

OĞLUNA KAVUŞTU

Çocuğuna sarılarak gözyaşı döken anne Serpil Uzer ” Benden mutlusu var mı acaba bu mübarek günde? Beni sevindiren herkesten Allah razı olsun. Emniyetimiz ve siz öyle bir çabalayıp koşturdunuz ki hakkınız ödenmez. Hasta benim oğlum. İlaçlarını içirdim geldiği gibi. Allah razı olsun hepsinden. Beni mutlu ettiler ya. Hepsi hakkını helal etsin. Bir anneyi böyle mutlu ettiler ya onlar cennetlik” diye konuştu. Koruma kararına rağmen oğlunun kaçırıldığını belirten anne Uzer, “Devletime sesleniyorum. Bu koruma kararı olduğu halde kaçırabiliyorsa can güvenliğimiz yok. Bununla ilgili bir şeyler yapılsın. Evimi de tespit etti. Maddi durumum da yok” dedi Babası tarafından kaçırılan Minik Doğukan ise mutlu olduğunu belirterek babasının diğer kardeşini de kaçıracağını söyledi.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA